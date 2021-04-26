Московская область вошла в топ-5 регионов по качеству жизни

Московская область попала в пятерку лучших российских регионов во втором рейтинге РБК по качеству жизни. Исследование проходило с учетом влияния пандемии коронавируса.

Подмосковье (набрало 5,98 балла) в рейтинге уступило лишь Санкт-Петербургу (набрал семь баллов), Москве (6,41) и Белгородской области (6,07). Также в пятерке оказалась Воронежская область (5,51), сообщил РБК. Исследование проводили аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги».

В первом рейтинге РБК по качеству жизни Подмосковье занимало четвертое место, набрав 5,61 балла.

Регионы оценивали по 10 критериям: уровень покупательской активности, доступность жилья, уровень официальной занятости, способность жителей обслуживать кредиты, уровень накоплений, обеспеченность основными фондами социальной сферы, жильем, педагогами и медиками, климатическая зона. При подсчете учитывали количество населения. При выставлении баллов учитывали данные Росстата, ФНС и Банка России.

Положение в рейтинге ухудшили 27 регионов. Больше всего позиций потерял Севастополь, упав с 29-го на 43-е место, затем Чувашия, потерявшая семь позиций и разместившаяся на 50-м месте, а также Удмуртия с 52-го переместилась на 59-е.