Московская область вошла в топ-5 регионов по доступности вакцины

Эксперты фонда «Петербургская политика» исследовали ситуацию в регионах России применительно к доступности вакцины от коронавируса для населения. Подмосковье вошло в пятерку лидеров.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты работы сообщила, что самая высокая доступность к вакцинации отмечена в Москве, Московской и Сахалинской области, Ненецком АО и Чукотском АО. Еще в 25 регионах она низкая или ограниченная, в пяти — средняя, в 50 — недоступная для широкого круга лиц. В восьми субъектах началась запись среди желающих привиться.

Среди причин низкой доступности авторы исследования назвали низкие объемы вакцины, отсутствие общего подхода к предварительной записи и ограничения по возрасту.

Московская область получила всего 57 тысяч доз препарата. Привиться могут все желающие старше 18 лет без клинических противопоказаний.

У жителей Подмосковья есть три способа записаться на вакцинацию от коронавируса — через региональный портал госуслуг, кол-центр, личное обращение в поликлинику.

В Москве и Подмосковье появились передвижные пункты вакцинации.