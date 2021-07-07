Московская область вошла в число лидеров по вакцинации от коронавируса в России

Подмосковье заняло шестую строчку в списке регионов-лидеров по первому компоненту вакцины от коронавируса. За все время прививочной кампании препарат получили 23,3% местных жителей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на открытые источники.

По данным издания, лидерами рейтинга стали Чукотка (33,07%), Белгородская область (30,86%) и Ненецкий административный округ (24,80%). Далее идут Москва и Мордовия.

По доле полностью привитых Московская область опережает столицу, однако оба региона не входят в десятку лидеров. Первые три места также занимают Чукотка (27,16%), Белгородская область (21,63%) и НАО (20,84%)

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась в России в декабре 2020 года. Ее темп увеличился после ввода новых ковидных ограничений в июне. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко накануне подтвердил, что россияне действительно стали прививаться активнее. По его словам, каждый день вакцинацию от коронавируса проходят около 850 тысяч соотечественников. Глава Минздрава отметил, что эпидемическая ситуация в стране пока остается напряженной.