Подмосковье 16 декабря 2022, 19:30 Московская область в 2022 году получит один триллион рублей инвестиций Более 450 инвестиционных проектов запустили в Московской области с начала года

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Подмосковье остается одним из самых привлекательных регионов России для бизнеса, который инвестирует капитал в открытие своих производств. По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал Московской области превысит один триллион рублей. Об этом «360» рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Евгений Подлипенский.

Он подчеркнул, что если сравнивать инвестиционную активность в Подмосковье с прошлым и позапрошлым годами, то снижения темпов не произошло.

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«У нас в текущем году реализованы уже 460 инвестиционных проектов на общую сумму 500 миллиардов рублей. То есть это те предприятия, которые уже запустили свое производство», — заявил Подлипенский.

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В качестве примера он привел завод «Боржоми» в Дмитровском городском округе. Предприятие открылось в конце 2021 года, а сейчас вышло на производственные мощности в 500 миллионов бутылок воды в год.

«Еще один из примеров — вторая очередь логистического центра компании „Все инструменты“. Работают достаточно успешно, склад загружен. Сейчас там трудоустроены две тысячи сотрудников», — добавил первый заместитель министра.

Подлипенский отметил, что открытие новых производств важно также и для жителей, которые занимают рабочие места и получают неплохие зарплаты. Только в этом году, благодаря инвестиционным проектам в Подмосковье создали 52 тысячи новых рабочих мест.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева бизнес получает всестороннюю поддержку, начиная от бесплатного выделения земли, заканчивая льготными кредитами.