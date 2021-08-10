Московская область успешно реализовала программы по улучшению окружающей среды

В Московской области эффективно решают задачи в сфере окружающей среды. Тему экологии подняли во время стратегической сессии подмосковной «Единой России».

Региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Александр Коган отметил, что жители региона стали меньше жаловаться на экологию. Но властям, по его мнению, удалось изменить это. За последние годы прекратили работу 39 мусорных полигонов, в прошлом году открылось 10 комплексов переработки отходов. В планах к 2025 году открыть еще 17.

«Еще недавно так было и у нас в Московской области. Однако теперь ситуация выглядит по-другому. Приведу цифры. На сегодня в Единый центр сбора наказов поступило порядка 340 тысяч предложений от жителей региона. Из них на тему экологии — около 12 тысяч, или не более 5%», — подчеркнул Александр Коган.

Добившись определенного успеха в улучшении экологии в регионе, власти не планируют останавливаться. Коган отметил, что жители продолжают жаловаться на чистоту на контейнерных площадках, а также просят очистить водоемы.

«Здесь у нас есть программа „100 рек, 100 озер“ по очистке водоемов, которая позволит снять напряжение в этом направлении уже в ближайшее время», — отметил он.

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова заявила, что перед очисткой водоемов нужно предотвратить несанкционированные сбросы в реки промышленных предприятий. Она предложила усилить контроль за этой проблемой, в том числе партийный и общественный.

Полякова напомнила, что многие жители Московской области жалуются на некачественную питьевую воду, но правительство региона борется и с этим. К 2024 году чистой водой будут обеспечены уже более 94% жителей региона благодаря реконструкции или введению в эксплуатацию новых объектов водоснабжения.

Депутат Мособлдумы, председатель общественного совета партпроекта «Чистая страна» Александр Орлов считает, что учить жить экологично нужно уже в школе. Он рассказал, что в регионе работает несколько проектов по экологическому образованию.

Коган поддержал парламентарии. Он также считает, что дети со школьной скамьи должны привыкать к раздельному сбору мусора. Но для этого нужно создавать необходимую инфраструктуру по утилизации отходов в учебных заведениях.