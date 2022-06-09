Московская область стала лучшей в рейтинге государственно-частного партнерства России

Московская область возглавила рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства. При его составлении оценивали инвестиционную привлекательность и нормативно-правовую базу.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Подмосковье имеет значительный опыт по проектам ГЧП в разных сферах, что позволяет региону стабильно входить в число лидеров России Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сейчас в проработке подмосковного Центра ГЧП 14 проектов с общим объемом инвестиций 86,5 миллиарда рублей.

Это касается социальной и транспортной сфер, отраслей информационных технологий и ЖКХ.

С 2015 года в регионе заключили 46 контрактов в формате государственно-частного партнерства, а общая сумма инвестиций по ним превысила 308 миллиардов рублей.

Среди шести концессионных соглашений, заключенных в Подмосковье за 2021 год, четыре проекта связаны с теплоснабжением.

По ним будут реконструированы старые системы подачи тепла и горячего водоснабжения в Воскресенске, Клину, Солнечногорске и Сергиевом Посаде.

Также в рамках проектов ГЧП заключено соглашение о создании и использовании автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Платная трасса будет дублировать 36,3 километра Егорьевского шоссе.

Еще одно соглашение было заключено для благоустройства Богородского городского округа. Там планируется модернизация городского освещения: установят новые и заменят старые источники света.

В Московской области работает центр государственно-частного партнерства, позволяющий эффективно реализовывать проекты и делать ГЧП привлекательными для инвесторов.