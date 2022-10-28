Московская область заняла первое место в России по итогам ОГЭ и ЕГЭ | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 16:54 Московская область заняла первое место в России по итогам ОГЭ и ЕГЭ

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Подмосковье заняло первое место по итогам ОГЭ и ЕГЭ в России — регион становится лидером второй год подряд. Педагоги, которые подготовили стобалльников, получают премии по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.

Результаты подвели в Рособрнадзоре. Их озвучил руководитель ведомства Анзор Музаев.

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При составлении рейтинга учитывали само проведение экзаменов, результаты и отсутствие нарушений, отметил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

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К организации экзаменов в регионе относятся со всей ответственностью, высокая оценка на федеральном уровне — тому подтверждение Илья Бронштейн.

По его словам, каждый год выпускные экзамены в Московской области сдают более 100 тысяч школьников. Девятиклассники пишут ОГЭ, а ребята из 11-х классов — ЕГЭ.

«Безусловно, победа в рейтинге — результат командной работы. Спасибо всем коллегам за этот высокий результат», — сказал Бронштейн.

Он подчеркнул, что уже стартовала подготовка к следующей волне экзаменов.