Московская область заняла первое место в России по итогам ОГЭ и ЕГЭ | 360°

28 октября 2022, 16:54
Московская область заняла первое место в России по итогам ОГЭ и ЕГЭ
Подмосковье заняло первое место по итогам ОГЭ и ЕГЭ в России — регион становится лидером второй год подряд. Педагоги, которые подготовили стобалльников, получают премии по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.
Результаты подвели в Рособрнадзоре. Их озвучил руководитель ведомства Анзор Музаев.
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При составлении рейтинга учитывали само проведение экзаменов, результаты и отсутствие нарушений, отметил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
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К организации экзаменов в регионе относятся со всей ответственностью, высокая оценка на федеральном уровне — тому подтверждение
Илья Бронштейн.
По его словам, каждый год выпускные экзамены в Московской области сдают более 100 тысяч школьников. Девятиклассники пишут ОГЭ, а ребята из 11-х классов — ЕГЭ.
«Безусловно, победа в рейтинге — результат командной работы. Спасибо всем коллегам за этот высокий результат», — сказал Бронштейн.
Он подчеркнул, что уже стартовала подготовка к следующей волне экзаменов.
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