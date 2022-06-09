Московская область стала лидером в РФ по числу социальных предприятий

Московская область лидирует в России по количеству социальных предприятий. Сейчас в регионе их насчитывается 634. Социальное предпринимательство — это сфера бизнеса, которая помогает достигать общественно полезных целей и помогать людям во многих вопросах.

Комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству провел расширенное заседание. На нем обсуждался вопрос поддержки социального предпринимательства в регионе. Уже введены некоторые меры. Например, упрощенная система налогообложения и пониженные ставки.

«Разработка и внедрение дополнительных мер поддержки социальных предприятий в Московской области являются важными условиями для дальнейшей их работы и развития», — подчеркнул председатель комитета Тарас Ефимов.

Он отметил, что поступило предложение еще понизить ставки налога в Подмосковье для социальных предприятий. По словам Ефимова, инициативу уже взяли в разработку. Кроме того, будут собраны и другие идеи, все они помогут создать полную картину пожеланий предпринимателей.

Чтобы получить статус социального предприятия, с 11 января до 31 декабря нужно подать определенный набор документов. Сделать это можно в электронном виде через портал госуслуг.