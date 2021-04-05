Московская область стала лидером по росту численности населения

Московская область стала одним из лидеров в количественном выражении по росту численности населения за последние несколько лет. С 2018 по 2020 год количество жителей выросло более, чем на 200 тысяч человек.

При этом естественный прирост показал отрицательную динамику — -60 тысяч, а миграционный — более 266 тысяч жителей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА «Новости» по данным Росстата.

На втором и третьем месте расположились Москва и Краснодарский край. В этих регионах количество жителей увеличилось на 147 тысяч человек и 84 тысяч человек соответственно.

По процентному соотношению Подмосковье расположилось на шестом месте: прирост составил около 2,7%. Регион уступил Севастополю, Ингушетии, Ленинградской области, Чечне и Тюменской области.

Наибольшую убыль населения зафиксировали в Саратовской, Кемеровской и Нижегородской областях.

Эксперты подчеркнули, что сильные изменения в демографической ситуации произошли в прошлом году, На это повлияла пандемия коронавируса. С одной стороны во многих регионах произошел рост смертности, а с другой — люди стали меньше мигрировать между городами из-за введенных ограничений.