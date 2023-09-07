Подмосковье 07 сентября 2023, 14:33 Московская область стала лидером по использованию ДЭГ Зампред ЦИК Булаев: абсолютным лидером по ДЭГ стало Подмосковье РИА «Новости»

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Более 445 тысяч жителей Подмосковья воспользуются системой дистанционного электронного голосования с 8 по 10 сентября. Московская область стала лидером по ее применению, заявил на церемонии разделения ключа шифрования зампред Центризбиркома Николай Булаев.

«Абсолютным лидером по голосованию является Московская область», — сказал он.

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В Подмосковье пройдут 12 кампаний. В списки ДЭГ включили 7,4% избирателей, или 445 261 человека. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.

Церемония разделения ключа шифрования ДЭГ и видеомост с территориальной избирательной комиссией на Большом Черкасском переулке и московской территориальной комиссией прошли 7 сентября. Ключ разделили на семь частей, две из которых оставили ЦИК и ТИК системы. Остальные получили представители политических партий.