07 сентября 2023, 14:33
Московская область стала лидером по использованию ДЭГ
Зампред ЦИК Булаев: абсолютным лидером по ДЭГ стало Подмосковье
Более 445 тысяч жителей Подмосковья воспользуются системой дистанционного электронного голосования с 8 по 10 сентября. Московская область стала лидером по ее применению, заявил на церемонии разделения ключа шифрования зампред Центризбиркома Николай Булаев.
«Абсолютным лидером по голосованию является Московская область», — сказал он.
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В Подмосковье пройдут 12 кампаний. В списки ДЭГ включили 7,4% избирателей, или 445 261 человека. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.
Церемония разделения ключа шифрования ДЭГ и видеомост с территориальной избирательной комиссией на Большом Черкасском переулке и московской территориальной комиссией прошли 7 сентября. Ключ разделили на семь частей, две из которых оставили ЦИК и ТИК системы. Остальные получили представители политических партий.
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