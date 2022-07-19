Московская область стала лауреатом премии Минэкономразвития РФ

Подмосковье стало победителем премии Минэкономразвития за лучшие региональные практики по поддержке малого и среднего предпринимательства. Регион победил в номинации «Лучшая эко-система для бизнеса». Лауреатов наградили на форуме центров «Мой бизнес», который прошел в Карачаево-Черкесской республике.

«Поддержка предпринимателей является основной задачей подмосковного Мининвеста. Для этого в Подмосковье работает 55 центров „Мой бизнес“, где представители малого и среднего бизнеса могут получить различные услуги в режиме „одного окна“. В результате на сегодняшний день охват субъектов МСП подмосковными центрами „Мой бизнес“ составляет 20%. Кроме того, в этом году весь путь предпринимателя от подачи заявления до получения услуги переведен в онлайн-режим, что позволит нам оказать поддержку еще большему числу бизнесменов в регионе», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С начала 2022 года специалисты центров «Мой бизнес» в Московской области получили более 18 тысяч обращений от предпринимателей региона.

Узнать подробную информацию о поддержке бизнеса можно на Инвестиционном портале Московской области, в центрах «Мой бизнес» и по телефону горячей линии 0150.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о востребованности льгот и кредитных каникул для бизнеса в регионе.