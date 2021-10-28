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    28 октября 2021, 17:39

    Московская область стала лауреатом премии «Импульс добра»

    Подмосковье получило премию в номинации «Лучшая региональная программа поддержки социального предпринимательства»

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Подмосковье получило премию «Импульс добра» в номинации «Лучшая региональная программа поддержки социального предпринимательства». Об этом рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

    Московская область стала лауреатом премии «Импульс добра»

    «Безусловно, социально ориентированные проекты должны получать поддержку от государства, и мы стараемся обеспечить ее на максимальном уровне. С 2014 года в Подмосковье на поддержку соцпредпринимательства было выделено порядка 630 миллионов рублей. Сейчас мы видим результат этой поддержки — количество социальных предпринимателей в Подмосковье с начала этого года увеличилось почти вдвое и на данный момент составляет более 550 предприятий», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    По количеству социально ориентированных предприятий Подмосковье является лидером по стране, уточнила министр.

    В Московской области для соцпредпринимателей действует широкий перечень специализированных мер поддержки, напомнила Зиновьева. Так, в 2021-м была запущена грантовая поддержка до 500 тысяч рублей на реализацию новых проектов и расширение деятельности при условии софинансирования 50% затрат. Также в регионе разработаны механизмы имущественной поддержки, предприниматели могут воспользоваться налоговыми льготами.

    Соцпредприниматели из Московской области активно развиваются и выходят на международные рынки. К примеру, предприниматель Александр Турукин из Шатуры уже более 15 лет занимается производством сувенирной продукции и детских игрушек для развития мелкой моторики. Сегодня продукцию экспортируют почти в 20 стран мира, в том числе в Канаду, США, Австралию и страны Европы. Предприятие получило начиная с 2016 года поддержку от правительства Подмосковья более пяти миллионов рублей.

    В Домодедове на создание центра по дошкольной подготовке детей с 1,5 года предприниматель получил с 2015 года свыше 3,5 миллиона рублей.

    Премию «Импульс добра» ежегодно вручают за вклад в развитие и продвижение соцпредпринимательства в России. Учредителем премии является Фонд региональных соцпрограмм «Наше будущее».