Московская область стала лауреатом премии «Импульс добра»

Подмосковье получило премию «Импульс добра» в номинации «Лучшая региональная программа поддержки социального предпринимательства». Об этом рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

«Безусловно, социально ориентированные проекты должны получать поддержку от государства, и мы стараемся обеспечить ее на максимальном уровне. С 2014 года в Подмосковье на поддержку соцпредпринимательства было выделено порядка 630 миллионов рублей. Сейчас мы видим результат этой поддержки — количество социальных предпринимателей в Подмосковье с начала этого года увеличилось почти вдвое и на данный момент составляет более 550 предприятий», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По количеству социально ориентированных предприятий Подмосковье является лидером по стране, уточнила министр.

В Московской области для соцпредпринимателей действует широкий перечень специализированных мер поддержки, напомнила Зиновьева. Так, в 2021-м была запущена грантовая поддержка до 500 тысяч рублей на реализацию новых проектов и расширение деятельности при условии софинансирования 50% затрат. Также в регионе разработаны механизмы имущественной поддержки, предприниматели могут воспользоваться налоговыми льготами.

Соцпредприниматели из Московской области активно развиваются и выходят на международные рынки. К примеру, предприниматель Александр Турукин из Шатуры уже более 15 лет занимается производством сувенирной продукции и детских игрушек для развития мелкой моторики. Сегодня продукцию экспортируют почти в 20 стран мира, в том числе в Канаду, США, Австралию и страны Европы. Предприятие получило начиная с 2016 года поддержку от правительства Подмосковья более пяти миллионов рублей.

В Домодедове на создание центра по дошкольной подготовке детей с 1,5 года предприниматель получил с 2015 года свыше 3,5 миллиона рублей.

Премию «Импульс добра» ежегодно вручают за вклад в развитие и продвижение соцпредпринимательства в России. Учредителем премии является Фонд региональных соцпрограмм «Наше будущее».