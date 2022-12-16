Подмосковье 16 декабря 2022, 20:11 Московская область сохранила инвестиционную привлекательность для иностранного бизнеса Автопроизводители Турции заявили о готовности локализовать свои производства в Подмосковье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уникальное положение Московской области сохранило интерес зарубежных компаний к открытию своего производства на территории региона. Это связано с большим количеством жителей, а также удобным логистическим положением. Об том «360» рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Евгений Подлипенский.

Все дороги ведут в Подмосковье

Он пояснил, что 60% сбыта приходится на Москву и Московскую область, а наличие аэропортов и хорошо развитых дорог дают возможность предпринимателям доставлять свои товары в любые точки страны.

Реклама

«Если все дороги ведут в Рим, то у нас все дороги проходят через Московскую область», — пояснил Подлипенский.

Реклама

Представитель министерства добавил, что Подмосковье сохранило все свои конкурентные преимущества. По его словам, многие компании стран Запада до сих пор спрашивают, что им можно сделать, чтобы выйти на рынок. Московская область не закрывала свои двери ни для кого.

Пока инвестиционные проекты в Подмосковье реализуют предприниматели дружественных стран — в тех частях рынка, где они наиболее сильны.

«Если мы говорим об индийских компаниях, то они всегда сильны фармацевтическим бизнесом. Те инвесторы, которые к нам приходят, они или планируют, или уже реализуют свои проекты, связанные в той или иной мере с фармацевтикой. Это могут быть субстанции, лекарственные препараты, это может быть инфраструктура необходимая: колбы, пробирки, реагенты», — рассказал Подлипенский.

Инвесторов нашли в Турции

Новыми потенциальными инвесторами Московской области первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья назвал турецких автопроизводителей. Он пояснил, что в последние годы в стране сильно развилась сфера машиностроения, которая наполнила внутренний рынок. Теперь они ищут новых покупателей и места для расширения производства.

«У нас буквально несколько дней назад была двухдневная поездка в Турцию. Мы провели встречи с 30 компаниями, и уже восемь из них подтвердили свое желание реализовать инвестиционные проекты в Московской области. Все они связаны с машиностроением: это производство тракторов, погрузчиков и так далее», — рассказал Подлипенский.

Первый заместитель министра отметил, что турецкие предприниматели продемонстрировали восточную хитрость. Они увидели, какие иностранные компании покинули рынок и начали закрывать эти ниши, перенося свое производство.