09 марта 2023, 14:03
Московская область привезла 9 медалей с чемпионата России по санному спорту
Выступающие за Подмосковье спортсмены привезли с Чемпионата России девять медалей. Они состязались в санном спорте, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
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Представители Московской области завоевали четыре золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Чемпионом страны в одноместных санях среди мужчин стал двукратный чемпион мира Семен Павличенко, а среди женщин — Виктория Демченко. В тройку лучших в этой дисциплине вошла Дарья Олесик.
Семен Павличенко стал первым в «одноместном сани-спринте», второе место занял также представитель Подмосковья Павел Репилов. У женщин в этой дисциплине лучшей стала Виктория Демченко.
Также призовые места в других дисциплинах заняли Дарья Пересторонина, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов. Чемпионат России по санному спорту прошел в Сочи с 7 по 8 марта.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в Подмосковье в ближайшие пять лет.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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