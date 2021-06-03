Московская область присоединилась к проекту «Сделано в России»

Торговый дом «Национальный бренд» и правительство Московской области в ходе ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Сделано в России». Документ подписали заместитель директора Фонда «Росконгресс» Михаил Садченков и вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Садченков рассказал «360», что Московская область стала 12-м регионом, который подписал соглашение о развитии проекта «Сделано в России».

«В рамках этого соглашения мы будем заниматься каталогизацией и цифровизацией всех экспортно-ориентированных предприятий региона, в том числе оказания им информационной поддержки в поиске контрагентов и контрактов реальных. В рамках этого проекта мы создаем отдельный раздел для Московской области, в который будут включены все компании и бренды, и будет централизованно направляться информационная повестка деловая региона, на 12 языках, на аудиторию в 70 тысяч человек на 14 стран», — рассказал Садченков.

Соглашение будет реализовано до конца лета. Раздел о Московской области заработает на цифровой платформе «Сделано в России» в конце августа.

Проект рассчитан на продвижение бизнеса. В рамках каталога существует разделение предприятий, которое зависит от уровня локализации, того, является ли компания российской или имеет иностранных учредителей.

«Мы отбираем те компании, которые нам подходят, и далее уже идет проверка компаний, которые нам подходят. Мы проверяем время, которое компания существует, ее бэкграунд, финансовые показатели, а после этого принимаем решение, принимать в каталог или нет», — объяснил Садченков.