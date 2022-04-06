Московская область приняла участие во Всероссийском форуме «Госзаказ»

Семнадцатый Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ» стартовал в Инновационном центре «Сколково». Свой стенд на форуме представила Московская область.

На выставке свои стэнды представили самые различные министерства, федеральные агентства и госкорпорации. Всего более 200 экспонентов из 85 регионов России.

Заместитель председателя Правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о том, какие проекты сейчас являются приоритетными для Подмосковья.

«Это поддержка промышленных предприятий, которые могли бы работать в рамках проекта импортозамещения. Сейчас у нас в работе уже 60 таких проектов на общую сумму 33 миллиарда рублей», — сообщила Зиновьева. Она также рассказала о развитии совместных программ Подмосковья с банками.

«Льготные кредиты по ставке от одного до пяти процентов годовых и оптимизации госзакупок в период ограничительных мер. У нас работает группа по работе с банками 24/7, у нас работает колл-центр и каждый инвестор может обратиться. В каждом банке страны есть ответственный за взаимодействие с Московской областью», — подчеркнула зампред правительства области.

Форум под девизом «Время российской промышленности» проходит в Москве с 6 по 8 апреля.