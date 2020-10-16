16 октября 2020, 20:45
Московская область попала в топ регионов ЦФО по уровню цифровой грамотности
Подмосковье заняло шестое место в рейтинге цифровой грамотности среди регионов Центрального федерального округа. Об этом РИАМО рассказало со ссылкой на слова директора РОЦИТ Сергея Гребенникова.
Рейтинг цифровой грамотности составили по результатам цифрового диктанта. Его проводили с 28 марта до 11 апреля.
Первое место в списке заняла Тамбовская область. А столица оказалась на 13 месте. Об этом Гребенников рассказал на круглом столе, посвященном хакатону «Цифровой прорыв-2020».
Цифровой диктант в этом году написало 330 148 человек. От московского региона в мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек.