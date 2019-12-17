Московская область возглавила рейтинг инвестклимата регионов

Московская область получила наивысший рейтинг «1А» инвестиционного климата в 2019 году по данным исследования рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

В исследовании, результаты которого опубликовала газета «Коммерсант», говорится, что в Московской области самый низкий уровень средневзвешенного инвестиционного риска среди субъектов РФ. Подмосковье занимает, как и в 2018-м году, первое место с точки зрения минимального интегрального риска, при этом в регионе отмечают максимальный потенциал для инвестиций. За Московской областью следуют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Кроме того, по мнению экспертов, в Подмосковье производственный, инфраструктурный и инновационный потенциал — один из самых высоких в стране. Регион также назвали одним из лидеров с точки зрения потребительского, трудового и туристического потенциалов.

По словам Хромова, данное исследование подтверждает, что в регионе созданы наиболее привлекательные и доступные условия для новых инвесторов и развития существующего бизнеса.

«Мы активно развиваем инфраструктуру для создания предприятий, в этом году на территории Подмосковья появилась новая Особая экономическая зона „Кашира“, строятся индустриальные парки, технопарки. И мы получаем отклик от бизнеса: сейчас на сопровождении Министерства инвестиций и инноваций региона находится более 1200 инвестиционных проектов. Мы ожидаем, что по итогам 2019 года будет выполнено поручение губернатора Московской области и инвестиции в основной капитал достигнут одного триллиона рублей», — сказал Хромов.

Для бизнесменов разработаны и реализуются более 70 мер федеральной и региональной поддержки: это уникальные налоговые льготы, в том числе новая мера поддержки — инвестиционный налоговый вычет. Кроме того, действует компенсация затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, упрощенная система выделения земельного участка, поддержка в подготовке кадров.

Этот рейтинг инвестиционной привлекательности регионов стал уже 24-м. Его итоги подводятся ежегодно. Эксперты отмечают завершение двухлетнего периода снижения инвестрисков в стране.