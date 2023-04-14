Подмосковье 14 апреля 2023, 17:05 Подмосковье получило награды национальной премии за цифровизацию городского хозяйства министерство благоустройства

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Итоги национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства подвели в Красноярске. Подмосковье стало призером в пяти номинациях.

Как рассказали в Министерстве благоустройства, цифровизация процессов помогает узнавать и изучать мнение жителей и учитывать его в работе.

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«Современные цифровые технологии давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Это существенно облегчает многие процессы, в том числе касающиеся прямой связи с жителями. Об этом говорит и президент, и наш губернатор», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Так, Подмосковье получило награды в номинациях «Коммунальное хозяйство», «Обратная связь», «Безопасность», «Межрегиональное сотрудничество» и «Наше будущее».

Также регион получил диплом финалиста в номинации «Социальная сфера».

Всего на конкурсе представили 200 проектов из 51 региона страны. В финал вышли 100 из них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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