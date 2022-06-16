Московская область подписала 20 контрактов с инвесторами во второй день ПМЭФ

За второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Подмосковье заключило соглашения с 20 инвесторами. Общая сумма подписанных контрактов превысила 70 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать около 15 тысяч рабочих мест.

Сферы сотрудничества Московской области с инвесторами самые разнообразные — от производства удобрений до создания цифровых сервисов для повышения качества общественного транспорта.

Стенд Подмосковья на ПМЭФ представляет собой большую стройплощадку, где инвестиции бизнеса — это фундамент будущих достижений. Чтобы фундамент был надежным, бизнес должен чувствовать себя с одной стороны защищенным, с другой — свободным. В Подмосковье предпринимателям предлагают с надзорными органами контактировать онлайн.

Смысл такого взаимодействия заключается в простоте и прозрачности процессов. Предприятие заполняет простой протокол и рассылает его через региональный портал государственных и муниципальных услуг проверяющим. И так же получается обратную связь.

Это позволяет проходить проверки и согласования онлайн, а освободившиеся ресурсы направлять на развитие самого бизнеса и, как следствие, всего региона.