Московская область планирует поделиться опытом внедрения инвестстандарта с регионами

Подмосковье выступило с инициативой принять форум для обмена практиками внедрения инвестстандарта для регионов. Область сможет поделиться опытом с коллегами, чтобы те получили готовые решения. Мероприятие планируют провести в конце августа в Истре.

Работу по внедрению инвестстандарта уже ведут 45 регионов России. Глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что столичный регион стал первым, где внедрили все пять элементов: приняли инвестдекларацию, создали Агентство инвестиционного развития и инвестиционный комитет, разработали инвесткарту, утвердили свод инвестиционных правил.

«Мы стараемся делать работу предпринимателя удобной и простой. Большинство госуслуг бизнес в регионе может получить в электронном виде, также мы обновили Инвестиционный портал, который стал еще более полезным. Например, там можно подобрать землю под проект импортозамещения по льготной арендной ставке один рубль в год и сразу подать заявку на ее получение», — отметила Зиновьева.

Разработанные на территории Подмосковья алгоритмы позволили сократить сроки получения разрешения на строительство до 242 дней, что стало самым коротким периодом в России. Разрешение на ввод в эксплуатацию в области можно получить за 30 дней, а арендовать землю за 21 день.

Форум для обмена практиками внедрения Регионального инвестиционного стандарта планируют провести в конце августа в Истре. Зиновьева предполагает, что это поможет выработать оптимальные пути достижения целей. В мероприятии будут участвовать представители органов власти, эксперты РАНХиГС, деловые объединения и инвесторы.