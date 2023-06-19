Подмосковье 19 июня 2023, 16:56 Технологию «Умный контракт» применили в сфере ЖКХ в Подмосковье Unsplash

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Технологию по заключению соглашений «Умный контракт» внедрили в Подмосковье в сфере ЖКХ. Главное контрольное управление Московской области и региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно разработали семь проектов в рамках системы.

«Умный контракт» позволяет организациям формировать и отправлять соглашения на получение ресурсоснабжения в короткие сроки и с минимальными затратами. Исполнение контрактов контролируется в автоматическом режиме.

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Подмосковье является лидером России по цифровизации этапа исполнения контрактов. Технология «Умный контракт» используется в регионе с 2020 года и позволяет добиваться улучшения основных показателей исполнения договоров. За счет системы средний срок оплаты в регионе в 2023 году сократился до 2,1 рабочих дня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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