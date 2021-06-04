Подмосковная молодежь заинтересована в создании своих проектов, открытии личного бизнеса. В реализации идей ребятам из Московской области и из других регионов страны помогает центр молодежных инициатив АСИ. О мерах поддержки в интервью «360» на ПМЭФ рассказал Александр Вайно, руководитель центра.

Центр молодежных инициатив создали в стране по поручению президента. Организация выполняет важную задачу — помогает молодым предпринимателям, уточнил Александр Вайно.

«За два года мы достигли больших успехов. У нас на платформе „Конструкториум“ уже 65 тысяч молодых предпринимателей. Самый главный для нас показатель — это то, что на нас выходят молодые ребята. Вопрос стоит остро, потому что негосударственного фонда ранее не было. Создали негосударственный венчурный фонд, недавно был первый транш. Первый проект получил 1,5 миллиона рублей», — отметил Вайно.

Он добавил, что целевая аудитория центра — это ребята от 14 до 24 лет. АСИ дает возможность юным бизнесменам получить на реализацию своего проекта негосударственные деньги с концепцией нулевого шанса. То есть в случае потери средств, бизнесмен ничего не должен возвращать.

Вайно отметил, что очень много проектов присылает молодежь из Подмосковья.

«Из Московской области много молодых ребят. Более 10 тысяч ребят из Подмосковья. Это очень большой показатель, учитывая, что наш основной вектор — это более дальние регионы. Уровень проработанности проекта — достаточно высокий. Московская область — один из наших лидеров, наряду с Тулой, Татарстаном», — уточнил руководитель центра.

Организация в будущем составит рейтинг самых привлекательных регионов для молодых предпринимателей.

«Цель этого рейтинга — составление методических рекомендаций по улучшению региона. Ключевое для нас — остановить миграцию. Мы видим, что миграция аудитории от 14 до 28 лет составляет 30% ежегодно. Это огромное количество молодых людей, которые в поисках лучшей жизни, переезжают в крупные центры. Если молодежь будет уезжать из регионов, то вопрос их развития встанет еще острее», — пояснил Вайно.

Для повышения привлекательности регионов среди молодежи центр сформирует команды, которые будут приезжать на места и составлять план действий.

«Мы будем вручную сопровождать регионы, что они могут предложить в качестве лучших практик. Будут проводиться аналитические сессии с экспертами из регионов. Основное — это голос молодежи. Мы за открытый диалог, и всегда говорим коллегам из регионов — не нужно бояться плохих показателей, нужно над ними работать. Нужно находить точки роста для молодежи. Надо знать, что они думают, что они хотят. Здесь ключевым фактором в качестве показателей станет голос молодежи из регионов», — заявил Александр Вайно.

Он отметил, что Московская область примет участие в опросах. Так Центр молодежных инициатив сможет более адресно решать актуальные проблемы молодых предпринимателей.