Московская область может начать вакцинацию от коронавируса в конце года

Жители Московской области смогут получить вакцину от коронавируса к концу года. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360». Массовая вакцинация станет возможна после того, как завершатся все регистрационные мероприятия.

«Коронавируса не хочется касаться, но было бы ошибкой, если бы мы не проговорили ситуацию, которая у нас сегодня существует. В августе мы выявляли порядка 150–160 случаев [в день]. В сентябре мы видим определенный рост. Незначительный, но все-таки рост. Это 190–200 случаев [в день]. Безусловно, каждый из нас должен соблюдать все необходимые стандарты безопасности. Это перчатки, маски», — отметил глава региона.

Что касается прививки от коронавируса — как мы все прекрасно видим, идет активная последняя фаза испытаний. После того, как она будет реализована, они поступят, и будут делаться эти прививки по ОМС. Мы ждем, что к концу года доступность этих прививок будет достаточной Андрей Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, что жители Подмосковья смогут привиться от коронавируса совершенно бесплатно.

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в России — «Спутник V» зарегистрировали в августе. За период доклинических и клинических испытаний препарат уже доказал свою эффективность и безопасность. Первые два этапа тестирования уже завершены, сейчас в стране проходит третий этап — в нем участвуют 40 тысяч добровольцев.

Во время своего выступления на Генассамблее ООН президент России Владимир Путин предложил сотрудникам организации бесплатно получить российскую вакцину.