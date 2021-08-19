Московская область и «Википедия» проведут конкурс статей о регионе

Статей о Подмосковье в «Википедии» станет больше. Московская область вместе с главной энциклопедией Рунета проводит конкурс. Авторы лучших текстов о регионе получат денежные призы, а материалы участников будут опубликованы в «Википедии».

«Конкурс активно идет, уже написали больше 160 статей, а статья, описывающая в „Википедии“ какое-то место, персоналию — она остается навсегда, в отличие от других конкурсов, где создается контент, конкурс закончился — все о нем забыли», — рассказал исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

Конкурс проходит в трех номинациях — «Битва под Москвой», «Достопримечательности» и «СМИ Московской области». Специальный приз для участников подготовила газета «Комсомольская правда». Также издание решило помочь с иллюстрациями для материалов.

«Мы со своей стороны предложили передать архивы, в том числе, военные архивы КП для использования „Википедией“ о том, что происходило на территории Московской области, и в войну, и после, и в наше время», — главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

Постоянные авторы «Википедии» решили тоже поближе познакомиться с Подмосковьем. Они посетили музей «Зоя», а также провели двухдневный тур по Рузе и окрестностям, собрали информацию для новых статей. Цель волонтеров «Википедии» — рассказать истории о самых маленьких городах региона.

Ждем от коллег интересных статей, чтобы все жители России и туристы со всего мира могли зайти в интернет, это очень удобно, открыть, и чтобы поняли, что в Московской области нужно очень много времени провести Анастасия Звягина министр Правительства Московской области по информационной политике

Работы принимают до 5 декабря. Награждение победителей пройдет на «Медиане» — главном конкурсе для журналистов Московской области.