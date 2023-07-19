Подмосковье 19 июля 2023, 04:00 Московская губернская библиотека в Королеве представит читателям редкие прижизненные издания Владимира Маяковского Московская Губернская библиотека

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Издания, выпущенные при жизни Владимира Маяковского, представят в Московской губернской библиотеке к 130-летию советского поэта. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Читатели смогут увидеть, например, сборник из тринадцати стихотворений Маяковского «Для голоса». Иллюстрации к нему сделаны известным художником Эль Лисицким. Издание, выпущенное в 1923 году, по праву считается одним из лучших образцов русского конструктивизма.

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Еще один раритет — поэма «Вон самогон!» с иллюстрациями автора. Будут представлены также поэма «Летающий пролетарий», по мотивам которой сняли первый советский кукольный широкоформатный мультфильм, и сборник «Песни рабочим».

Все эти издания, выпущенные при жизни Владимира Маяковского, хранятся в отделе краеведения и редкой книги. По запросу их выдадут для чтения в зале.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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