Подмосковье 28 мая 2023, 16:27 Московская детская железная дорога открыла 86-й сезон движения Московская детская железная дорога возобновила сезонную работу 27 мая

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Московская детская железная дорога возобновила сезонную работу. Торжественное открытие 86-го сезона состоялось в подмосковном поселке Кратово.

Покататься по узкоколейной магистрали, проложенной в лесопарковой зоне, смогли все желающие.

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«Детскую» железную дорогу создали по образцу настоящей стальной магистрали. Здесь есть пост электрической централизации, вагонное и локомотивное депо. По маршруту курсируют четыре переезда. Общая протяженность пути — 3,8 километра.

Обслуживают инфраструктуру, регулируют перевозки и водят локомотивы 600 школьников от 12 до 17 лет.

Праздничное открытие сезона началось с торжественной линейки на спортивной площадке станции Пионерская. Отсюда же отправились и два состава. Первый — с юными железнодорожниками, второй — с гостями мероприятия.

Работать железная дорога будет до конца лета, уточнили на сайте Московской железной дороги.