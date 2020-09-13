Москалькова не выявила нарушений в ТИКах Подольска

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова посетили сегодня несколько избирательных участков в Подольске. По их словам, нарушений нигде нет.

Москалькова и Семенова посетили участок в ДК «Октябрь» УИК № 2338, гимназии имени Подольских курсантов УИК № 846 и в Климовском доме-интернате. Федеральный омбудсмен пообщалась с наблюдателями, членами избирательной комиссии и самими избирателями.

«Мы наблюдаем, как размещены наблюдатели, действительно ли они могут свою функцию выполнять и для их наблюдения доступна урна, чтобы здесь не было вбросов. Как размещены кабинки. Имеются ли все необходимые атрибуты, для того, чтобы человек мог реализовать свое право», — сообщила Москалькова во время визита на избирательный участок в ДК.

По ее словам, конституционные права, правила и условия организации избирательных участков соответствуют всем нормам. Жалоб и вопросов по организации не поступало.Также омбудсмен отметила, что на участках соблюдены меры безопасности.