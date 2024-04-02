Подмосковье 02 апреля 2024, 11:17 «Мосэнергосбыт» предупредил жителей о новой схеме мошенничества по замене счетчиков Медиасток.рф

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Случаи фальшивых обзвонов с предложением о платной замене счетчиков электроэнергии участились в Подмосковье. «Мосэнергосбыт» предупредил абонентов о новой схеме мошенничества.

Жителям Подмосковья напомнили, что «Мосэнергосбыт» проводит бесплатную замену счетчиков, вышедших за межповерочный интервал или в случае их поломки. Эти работы выполняет представитель гарантирующего поставщика — компания «СтройЭнергоКом». Сотрудники звонят клиентам только для того, чтобы согласовать даты замены прибора учета.

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Ознакомиться с графиками замены счетчиков можно на сайте www.mosenergosbyt.ru в разделе Графики замены приборов учета.

Если остались сомнения, можно уточнить у позвонившего номер счетчика, установленного у вас в квартире (он указан в квитанции на оплату ЖКУ). Эту информацию знает только представитель гарантирующего поставщика и сам абонент.

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