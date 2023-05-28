Эксклюзив 28 мая 2023, 16:50 Мощный град засыпал Подмосковье. Последствия сняли на видео Последствия ливня с градом в Подмосковье сняли на видео

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В воскресенье, 28 мая, в Подмосковье пришла гроза с ливнем и градом. В Одинцовском городском округе жители сняли на видео последствия непогоды. Некоторые градины, засыпавшие село Жаворонки, были очень крупными.

Телеканал «360»

По прогнозу Гидрометцентра, 28 мая в Московском регионе температура не поднимется выше +17 градусов. Погоду пообещали облачную, с кратковременными дождями и грозами.

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Ночью в Московской области похолодает до +3 градусов. В Москве в ночное время столбики термометров покажут около +6 градусов.