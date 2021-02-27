Мощность подстанции «Кудиново» в Подмосковье увеличат в два раза

Компания «Россети Московский регион» в два раза увеличит мощность одного из ключевых центров питания востока региона — подстанции «Кудиново» в Богородском городском округе. Информация опубликована на сайте организации.

Компания инвестирует в проект миллиард рублей.

В ходе реконструкции на подстанции специалисты установят два трансформатора по 40 МВА. Благодаря этому Электроугли получат дополнительную мощность для развития.

Бесперебойная работа объекта влияет на электроснабжение города, близлежащих деревень и садовых товариществ. В числе потребителей находятся больница, две школы, детский сад, городская инфраструктура, а также местные предприятия. Среди них числится НИИЭИ — производитель щеток электромашин, контактных пар и высокомощных литий-ионных аккумуляторов.

Кроме того, для подключения потребителей в городском округе возведут новое здание закрытого распределительного устройства (РУ) 6 кВ. На открытых РУ 110 кВ и 35 кВ появятся 14 электрогазовых выключателей и 38 разъединителей. Все они будут дистанционно управляемые.

С помощью современного оборудования удастся повысить надежность электроснабжения потребителей и пожаробезопасность, улучшить экологические характеристики, говорится в сообщении.

Полностью работы завершатся в 2025 году.