Мощность очистных систем увеличат на подмосковном полигоне «Тимохово»

В Московской области на полигоне твердых коммунальных отходов «Тимохово» стартовала плановая очистка фильтрата. Одновременно с этим мощности очистных сооружений увеличат. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Организация заключила договор на проектировку и строительство систем по очистке получаемого при обработке фильтрата концентрата. По существующим требованиям фильтрат необходимо очищать до степени воды, чьи характеристики экологически безопасны. Только после полной очистки воду можно сбрасывать.

Сооружение для сбора и очистки фильтрата выглядит как сеть сборных колодцев, прудов накопителей и очистных систем. Общая производительность системы позволит перерабатывать 3,4 тысячи кубометров фильтрата в сутки.

Представители Министерства ЖКХ региона проверяли полигон «Тимохово» последний раз 31 августа. По результатам инспекции на предприятии не обнаружили нарушения.

На границах санитарно-защитной зоны полигона установили четыре поста с оборудованием, чтобы регулярно контролировать качество воздуха.

«На замену полигонам советского образца всего за несколько лет нам удалось построить новую современную отрасль по переработке ТКО, в том числе 10 современных предприятий по переработке отходов», — уточнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.