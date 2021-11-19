Мощность КПО в Клину возрастет в 2022 году до 500 тысяч тонн отходов

Комплекс по переработке отходов в Клину будет расширяться. В 2022 году здесь запустят третью очередь. Суммарная мощность двух уже работающих очередей составляет 450 тысяч тонн мусора в год, сообщил гендиректор ООО «Комбинат» Сергей Иванов.

«У нас была первая и вторая очередь суммарной мощностью 450 тысяч тонн отходообработки, в 2022 году мы будем запускать еще третью очередь. Это 500 тысяч тонн в год обработки отходов», — уточнил он.

Также в следующем году здесь появятся новые линии сортировки. После этого предприятие начнет сортировать отходы из синих баков, пока на переработку идет только содержимое из серых контейнеров. На переработку отправляют около 20% отходов.

Источник фото: телеканал «360»

В синие баки попадают отходы, которые подлежат переработке. В них выбрасывают бумагу, пластик, стекло и металл. В контейнеры с серой наклейкой и надписью «Смешанные отходы» можно бросать пищевые отходы, средства личной гигиены, неперерабатываемые емкости из-под продуктов питания и другое.

На КПО в Клину сортируют около 20 фракций разного мусора: бытовая химия оказывается отдельно, металл — отдельно, бумага — отдельно.

«[Мусор] сортируется по действительно современным методикам, которые мы раньше видели только по телевизору — какие-то там западные технологии. Сегодня это все здесь, происходит на наших глазах, это, конечно, производит огромное впечатление», — поделился своими впечатлениями общественный экологический инспектор «Тут грязи нет» Ярослав Вольпин.