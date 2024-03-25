Подмосковье 25 марта 2024, 13:03 Мощность котельной в Лобне увеличат к сентябрю Unsplash

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Заместитель главы Лобни по вопросам ЖКХ Алексей Синелобов провел обход котельной в микрорайоне «Научный городок». Реконструкция объекта ведется в рамках концессии с компанией «ТЭК 10».

Алексей Синелобов сообщил, что в ближайшее время смонтируют два новых дополнительных котла, что позволит увеличить общую мощность котельной на три гигакалории.

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«Срок окончания работ — сентябрь 2024 года», — добавил Алексей Синелобов в своем Telegram-канале.

Сейчас функционирование системы ЖКХ в Лобне находится на особом контроле у администрации городского округа. Специалисты ежедневно проводят осмотры территорий, а также собирают предложения от местных жителей по усовершенствованию системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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