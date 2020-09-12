Мощное развитие, которому будет завидовать мир. Преображенная Балашиха отметила 190-летие

Балашиха отмечает 12 сентября 190-летие. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова проехалась по парку «Пехорка» на самокате и оценила глобальные положительные изменения.

Балашиха — особенный город

По ее словам, за последние годы Балашиха прошла большой путь.

Виртуозова упомянула дивизию имени Дзержинского, в которой служил губернатор Московской области Андрей Воробьев, и «это особая глава его жизни».

Вице-губернатор проехалась на самокатах по парку «Пехорка» вместе с главой городского округа Сергеем Юровым.

«Я впервые посмотрела на город как на город. Он очень зеленый и красивый. За последние годы Балашиха заметно преобразилась», — поделилась эмоциями Виртуозова.

В 2019 году «Пехорку» признали лучшим парком и лидером по посещаемости в день. Вице-губернатор считает, что эта зеленая зона до сих пор остается лучшим парком.

«В области это абсолютный лидер по посещаемости. Благодаря слаженной команде „Пехорка“ развивается. Когда мы ехали на самокатах, нас остановила мама с ребенком. Она настолько по-доброму сказала главе: „А можно еще чуть-чуть дальше продвинуть парк?“ Вот эта любовь к своему городу, вот это ощущение этой мамы, что она тоже член команды, что если она попросит команду, то город изменится», — отметила Виртуозова.

Это самое важное, что команда вместе с людьми двигается и получает такой результат. Город настолько преобразился. <...> У меня даже в какой-то момент слезы подступили. Я помню, какой путь вы все вместе прошли Наталья Виртуозова вице-губернатор Московской области.

Вице-губернатор упомянула промышленные предприятия, которые все это время возглавляют одни и те же руководители, — «команда сплоченная». Также она похвалила врачей. Во время пандемии коронавируса на перинатальные центры легла особая нагрузка.

Хорошая атмосфера для отдыха

Достижения Балашихи также оценил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«За эти годы Балашиха значительно возросла и стала самым крупным муниципальным образованием Московской области. И это накладывает определенные отпечатки на то, чтобы все те, кто живет в городе, стремились быть не только самым крупным муниципальным образованием, но и муниципальным образованием — лидером по ключевым и важным социально-экономическим показателям в регионе», — заявил он.

Брынцалов обратил внимание на обновленную инфраструктуру города, строительство новых дорог, развязок, путепроводов, развитие общественного пространства. Центрами притяжения в последнее время оказались парки «Пехорка» и Пестовский, множество скверов. В городском округе благоустроили придомовые территории и дворы.

Все это создает хорошую атмосферу для того, чтобы люди после работы могли не только быть дома, но и выйти в город, отдохнуть, провести время со своими родными и близкими Игорь Брынцалов председатель Мособлдумы.

По его словам, все решения опираются на мнения местных жителей.

«Это всегда очень важно, чтобы все, что делалось, было согласовано и было замечено теми, кто этого хочет в городе», — добавил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы пожелал Балашихе не останавливаться на достигнутом.

Все еще впереди

Кардинальные изменения в Балашихе заметил депутат Госдумы Максим Сураев.

«Я ощущаю, я вижу эти кардинальные, положительные изменения, которые буквально пять-восемь лет назад начались», — сказал он.

Депутат напомнил, что осталось 10 лет до празднования 200-летия городского округа.