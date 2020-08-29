Мощи святителя Луки Крымского привезут в Подмосковье

В эту субботу православные смогут приложиться к мощам Луки Крымского. Принесение мощей состоится в храме Воскресения Христова в парке «Патриот».

Мощи Луки Крымского будут находиться в главный храме Вооруженных сил России до 3 сентября. Об этом сообщил сайт Московского патриархата.

В заявлении отмечается, что ковчег с мощами будут сопровождать сестры Свято-Троицкого женского монастыря города Симферополя. Именно в этом монастыре постоянно находятся мощи святителя.

Праздничное богослужение состоится 29 августа в 16:00 в главном храме Вооруженных сил России.

Святитель Лука был причислен к лику святых в 2004 году, сообщает «Царьград». Родился Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий в 1877 году, в Керчи. В мае 1923 года Войно-Ясенецкий принял постриг и взял имя Лука. Отмечается, что в годы войны Лука был главным хирургом в красноярском госпитале.