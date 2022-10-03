Мощи Сергия Радонежского временно доставили в собор в Одинцове | 360°

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Мощи Сергия Радонежского временно доставили в собор в Одинцове

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Православные со всего региона приехали в Одинцово, чтобы поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского. В XV веке он основал крупнейшую обитель РЦП — Троицкий монастырь.

Мощи доставили в Одинцово в честь 600-летия преподобного. Их торжественно встретили в Георгиевском соборе. Священник, секретарь епархиального совета и помощник архиерея Василий Лосев рассказал, что помолиться и обратиться к Сергию Радонежскому может любой желающий.

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«Каждое прошение, каждая молитва будет услышана. Главное — просить от чистого сердца простоте души своей, и господь непременно примет эту молитву и исполнит просимое», — сказал он.

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Мощи будут находиться в Одинцове до вечера 3 октября. Молебны у святыни будут проходить весь день. После этого ковчег отправится в Подольск.

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Одинцово

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