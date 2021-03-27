Мощи Серафима Саровского привезли в Лотошино

Мощи преподобного Серафима Саровского привезли в Лотошино. Верующие со всего городского округа сразу же потянулись в храм, чтобы поклониться мощам святого и попросить о самом сокровенном.

«Преподобному Серафиму молятся во многих нуждах житейских. Если конкретно, то это болезни ног, потому что он сам этим страдал, а по большому счету можно просить, как у родного отца, обо всем, о житейских нуждах», — рассказал благочинный Лотошинского церковного округа Алексий Кошелев.

Мощи Серафима Саровского привезли в храм, названный в его честь. Их крайне редко и только на время привозили куда-либо. На лотошинской земле они оказались впервые, здесь они и останутся для постоянного поклонения верующих.

«Для нас это действительно чудо. Работала большая команда, много пришлось сделать, это по благословению митрополита Коломенского и Крутицкого Ювеналия. Для нас это действительно большое событие, значимое, историческое. И дай бог, чтобы теперь на лотошинской земле было процветание и развитие, потому что мы под покровительством Серафима Саровского», — заявила глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова.

Лотошино превратится в место притяжения для паломников со всей Московской области. Прийти в храм можно с утра и до позднего вечера. Каждый день у мощей преподобного Серафима будут служить молебны с акафистом.

«Мы очень любим этого святого и рады, что они (мощи — прим. ред.) будут у нас в храме, что мы можем к ним приложиться, можем обратиться к Серафиму Саровскому и что он будет нам помогать», — сказала местная жительница Светлана Пушта.

По завершении литургии ковчег установили в специально изготовленную сень для постоянного поклонения. Все присутствовавшие на богослужении приложились к мощам святого.