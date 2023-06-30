Подмосковье 30 июня 2023, 14:46 «Мосавтодор» возьмет под контроль качество содержания региональных дорог в Мытищах

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Глава Мытищ Юлия Купецкая проверила качество содержания региональных дорог. «Мосавтодор» устранит все выявленные на выездном совещании недочеты.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела выездное оперативное совещание по вопросу содержания дорог и прилегающей к ним инфраструктуре на трассах регионального значения. Это три объекта — улица Мира, Олимпийский проспект, Волковское шоссе. Ответственность за их содержание несет «Мосавтодор».

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В ходе объезда Юлия Купецкая и члены комиссии выявили несколько вопросов по качеству обслуживания территорий, примыкающих непосредственно к проезжей части.

«В рамках обследования уличной дорожной сети проехали по региональным дорогам. Особое внимание уделили содержанию территорий и мерам безопасности. Вдоль дорог остается много мусора, где-то требуется отремонтировать перильное ограждение. „Мосавтодор“ взял на контроль наши замечания по содержанию остановочных автобусных павильонов. Кроме того, во многих местах на тротуарах повреждено плиточное покрытие. Каждый факт принят в работу», — рассказал директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Арсений Сурояков.

Также временные неудобства возникли в ходе реконструкции Олимпийского проспекта — вблизи его примыкания к Пироговскому шоссе. Администрация округа готовит обращение к заказчику работ для устранения нарушений.

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