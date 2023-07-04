Подмосковье 04 июля 2023, 16:18 «Мосавтодор» отремонтировал остановки и убрал мусор на региональных дорогах в Мытищах

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Глава Мытищ проверила содержание дорог и прилегающей инфраструктуры на трассах регионального значения. «Мосавтодор» устранил выявленные ранее недостатки, отремонтировав остановки и убрав мусор с обочин.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела выездное оперативное совещание. Она в составе контрольной группы администрации совершила объезд по улице Мира, Волковскому шоссе и Олимпийскому проспекту.

«Коллеги с „Мосавтодора“ активно включились в уборку своих территорий. Кроме того, были заменены стекла на остановках общественного транспорта и произведена уборка мусора. Ремонт плиточного покрытия и устранение недостатков, касающихся остановочных павильонов, произведут до августа 2023 года», — рассказал об итогах объезда заместитель главы администрации городского округа Мытищи Кирилл Дунаев.

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