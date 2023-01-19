Подмосковье 19 января 2023, 15:03 «Мосавтодор» обеспечит содержание допущенных к временному использованию дорог в Подмосковье

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Мособлдума приняла в первом чтении закон, по которому в Дорожном фонде появится новая статья расходов. Средства будут выделять на содержание объектов, допущенных к временной эксплуатации.

Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев объяснил, что иногда на дорогах, где запланирован четыре полосы, временно открывают только две. На них полностью обеспечена безопасность движения. Содержание таких объектов планируют улучшить.

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«Цель проекта закона — улучшить качество содержания таких дорог, находящихся во временной эксплуатации. Их содержание будет обеспечено специализированной организацией „Мосавтодор“, которая будет выполнять все работы качественно и в сроки», — сказал он.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как изменятся железные дороги Подмосковья в 2023 году. Так, планируется запуск МЦД-3 и МЦД-4, а также строительство 10 наземных переходов.