Подмосковье 08 января 2023, 13:14 Морозный патруль. ГИБДД помогли водителю фуры в Пушкино Сотрудники ГИБДД помогли сломавшемуся в мороз водителю грузовика в Пушкино Телеканал «360»

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Сотрудники Госавтоинспекции Пушкино в морозный рождественский вечер 7 января помогли водителю большегруза, который сломался на обочине. Причиной неисправности стало короткое замыкание в проводке.

Телеканал «360»

Во время патрулирования улиц полицейские увидели, что водители фуры пытаются устранить поломку заглохшей машины. В этот момент температура воздуха уже опустилась до -24 градусов.

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Полицейские угостили автомобилистов горячим чаем и бубликами, чтобы те согрелись. После этого сотрудники ГИБДД помогли установить знак аварийной остановки для более четкого обозначения места ремонта транспорта для других участников дорожного движения.

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После этого инспекторы отправились по маршруту дальше. Спустя некоторое время они вновь встретили на дороге большегруз, который прибыл в Пушкино из Белоруссии. Фура привезла строительные блоки, однако уехать домой сразу не получилось.

Водитель объяснил полицейским, что причиной поломки стало летнее топливо, которое замерзло. В ответ представители ГИБДД объяснили, куда нужно обратиться, чтобы починить неисправность.

В рамках акции инспекторы также вручают водителям световозвращающие элементы, которые видно на расстоянии в 200 метров. Такие браслеты необходимо носить в населенных пунктах, когда темно, и обязательно — вне пределов города.

Профилактические мероприятия проходят по всему Подмосковью. Например, в суровый мороз жительница Красногорска не смогла открыть свой автомобиль из-за замерзших замков. Через багажный отсек полицейские разблокировали двери изнутри, а автоледи продолжила свой путь.

На автодороге М-2 «Крым» у «Газели» лопнуло колесо. Водителя напоили чаем и оставили контакты дежурной части, куда можно обратиться в случае нештатной ситуации.

Госавтоинспекторы Московской области оказывают всестороннюю поддержку на дороге: вызывают экстренные службы или эвакуатор, помогают сделать безопасным место вынужденной остановки. В морозы сотрудники ГИБДД рекомендуют по возможности оставаться дома, но если что-то случится, они всегда придут на помощь.