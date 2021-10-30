Морозильную камеру для хранения вакцин установили в Детской поликлинике Красногорска

Вакцины от коронавируса нужно держать только при низких температурах. Для того, чтобы обеспечить правильное хранение препаратов в Детской поликлинике № 3 микрорайона Павшинская пойма городского округа Красногорск установили специальную морозильную камеру.

Помог в приобретении необходимого оборудования депутат Государственной думы Сергей Колунов.

«Холодильник нужен, чтобы хранить вакцины, которые пока являются самыми действенными противоковидными мерами. В этой камере можно хранить огромное количество доз препарат. Такие вещи оформлять достаточно долго, но когда понадобилось больнице мы быстро среагировали», — отметил он.

Объем новой морозильной камеры составляет 330 литров. Главный врач Красногорской городской больницы № 2 Елена Морозова отметила, что подарок пришел очень вовремя. Поток пациентов, которые идут на вакцинацию постоянно увеличивается, а препарат необходимо хранить. Тем более, что в ближайшее время в больницу поступит вакцина для детей. Ее испытания вышли на финальную черту в Центре имени Гамалеи.

«Сегодня мы получили холодильное медицинское оборудование, которое позволит нам обеспечить нам всю эту холодную цепочку и должным образом сохранит эту вакцину», — поделилась она.

Вручение больнице холодильной камеры прошло в День волонтера. Во время длинных выходных подмосковные добровольцы снова придут на помощь жителям. Помогут доставлять продукты, лекарства, выгуливать домашних животных у тех, кто находится на самоизоляции.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Красногорск Всеволод Волосевич напомнил, что штабы волонтеров запустили в прошлом году, во время первой волны пандемии.

«Как только мы сейчас увидели ввод ограничений, решили возобновить работу штаба. Количество волонтеров будет постоянно увеличиваться. Сейчас там порядка 20 человек», — отметил он.

Продолжительные выходные до 8 ноября ввели по всей России. В Московской области на самоизоляцию отправили всех жителей старше 60 лет, от работодателей попросили перевести на удаленную работу 30% персонала. Прекратили работать торговые центры и магазины непродовольственных товаров. Закрылись МФЦ. Жителям напомнили, что самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация.