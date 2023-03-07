Подмосковье 07 марта 2023, 17:06 Мороженое из Солнечногорска начнут продавать в Индии

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Компания по производству мороженого «АйсКро» из Солнечногорска представила свою продукцию на международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood 2023 в Дубае. Там предприятие заключило первый экспортный контракт с Индией.

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Выставка Gulfood — крупнейшая в мире специализированная выставка, которую ежегодно посещают около 100 тысяч человек. На выставке солнечногорская компания «АйсКро» представила протеиновое мороженое без сахара, веганское эскимо, сливочные пломбиры по ГОСТу, сорбеты без сахара, веганскую продукцию, а также нечайные замороженные напитки из цельных ягод, фруктов и ароматных пряностей. Компания представила 16 наименований продукции. Больше всего спросом на выставке пользовались пломбиры и фруктовые чаи с ягодами.

«АйсКро» заключила первый экспортный контракт с Индией — уже сделан заказ на производство. Компания будет поставлять в Индию сорбеты, веганское мороженое и «нечаянный чай».

«Мы заинтересованы в улучшении инвестиционного климата в округе, и развитие предприятий малого и среднего бизнеса — одна из наших основных задач. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы можем предлагать нашим компаниям разнообразные федеральные, региональные и муниципальные программы. Недавно „АйсКро“ воспользовалась региональными мерами поддержки и получила земельный участок в аренду за рубль в год для реализации проекта импортозамещения», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Компания «АйсКро» производит функциональное мороженое, кисломолочную и растительную продукцию без сахара. Среди уникальных разработок — полезное мороженое с комплексом витаминов и пробиотиками.

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