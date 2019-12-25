    25 декабря 2019, 19:20

    Мороженое из дикой орхидеи, вьетнамские свинки и козы. На ферме «Бараново» в Рузском округе умеют удивлять

    Анастасия Максимовских, Андрей Теребенцев, Елена Перова

    В Рузском округе готовят удивительное мороженое из козьего молока и плодов дикой орхидеи. Такое производят на частной ферме «Бараново». В чем секрет уникального рецепта, узнавал корреспондент «360».
    Мороженое из дикой орхидеи, вьетнамские свинки и козы. На ферме «Бараново» в Рузском округе умеют удивлять

    В Подмосковье стали невероятно популярны частные фермерские хозяйства. Туристы и жители региона жаждут оригинальной и экологически чистой продукции. Фермеры готовы делиться эксклюзивными вкусностями. В деревне Бараново местный фермер Олег Смирнов потчует своих гостей уникальным мороженым из орхидеи.

    Мороженое из дикой орхидеи, вьетнамские свинки и козы. На ферме «Бараново» в Рузском округе умеют удивлять | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Будучи в Европе, попробовали мороженое из козьего молока, потом попали в Турцию. И там, оказывается, козье молоко использовалось традиционно в приготовлении именно турецкого козьего мороженого, называется дондурма», — рассказывает владелец фермы «Бараново» Олег Смирнов.

    Мороженое из дикой орхидеи, вьетнамские свинки и козы. На ферме «Бараново» в Рузском округе умеют удивлять | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Оригинальная дондурма имеет очень большую вязкость, отличается насыщенным вкусом и густой консистенцией. Основой смеси является козье молоко, с ним — и это замечают многие — дондурма получается намного вкуснее.

    Мороженое из дикой орхидеи, вьетнамские свинки и козы. На ферме «Бараново» в Рузском округе умеют удивлять | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Провели массу мероприятий, чтобы получить состав данного мороженого. Состав простой: козье молоко стопроцентное, сахарная пудра и некий порошок. Его состав из выжимки корней цветов дикой орхидеи нашли с божией помощью. Составили эти три компонента, и получилось шикарное мороженое», — делится владелец фермы «Бараново» Олег Смирнов.

    Мороженое из дикой орхидеи, вьетнамские свинки и козы. На ферме «Бараново» в Рузском округе умеют удивлять | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Тягучесть и пластичность мороженому придает высушенный клубень горной орхидеи — салеп — за счет своих крахмалистых свойств. Существует ли нечто подобное дондурме из козьего молока? Нет. И уж точно в Подмосковье сложно найти место, где вас смогут порадовать таким десертом. Ферма «Бараново» — одно из таких. Кстати, на ферме живут не только козы.

    Мороженое из дикой орхидеи, вьетнамские свинки и козы. На ферме «Бараново» в Рузском округе умеют удивлять | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Здесь можно увидеть вьетнамских свинок, лошадей, гусей и даже ослика Моисея. Посетителей здесь рады видеть в любое время года, особенно весной и летом.