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    23 марта 2021, 11:59

    Мороженое и глазированные сырки из Дмитрова начнут поставлять в Китай

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Завод в Дмитрове, производящий глазированные сырки и мороженое, начнет экспортировать свою продукцию в Китай. Он стал уже шестым предприятием Подмосковья, осуществляющим туда поставки молочных товаров.

    Мороженое и глазированные сырки из Дмитрова начнут поставлять в Китай | Изображение 1

    В список экспортеров включили Дмитровский молочный завод. Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Завод будет поставлять Китаю мороженое, сыр и глазированные сырки

    Сергей Воскресенский.

    Он уточнил, что в настоящее время ведут обсуждение объемов поставок продукции из Дмитрова.

    Мороженое и глазированные сырки из Дмитрова начнут поставлять в Китай | Изображение 2

    Ранее Сергей Воскресенский рассказал о том, что за 2020 год Подмосковье стало экспортировать в пять раз больше мясной продукции.