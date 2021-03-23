Мороженое и глазированные сырки из Дмитрова начнут поставлять в Китай

Завод в Дмитрове, производящий глазированные сырки и мороженое, начнет экспортировать свою продукцию в Китай. Он стал уже шестым предприятием Подмосковья, осуществляющим туда поставки молочных товаров.

В список экспортеров включили Дмитровский молочный завод. Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Завод будет поставлять Китаю мороженое, сыр и глазированные сырки Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что в настоящее время ведут обсуждение объемов поставок продукции из Дмитрова.

Ранее Сергей Воскресенский рассказал о том, что за 2020 год Подмосковье стало экспортировать в пять раз больше мясной продукции.