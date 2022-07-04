Мороженое оказалось на первом месте среди продуктов для нестационарной торговли в Подмосковье

Более 7500 объектов нестационарной торговли присутствует в Подмосковье. Более 60% из них продают мороженое, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«В Подмосковье 7590 объектов нестационарной торговли. От нашей работы зависит то, насколько они будут соответствовать всем требованиям архитектурного облика. Это павильоны, автолавки, фуд-траки и передвижные сооружения. Мы в этом году увидели очень большой спрос бизнеса на увеличение таких объектов в Московской области», — рассказал он.

По его словам, основной прирост по таким объектам дает мороженое. Также это кукуруза, кофе и хот-доги. Мороженое — 60-70% всех передвижных объектов. Подмосковье занимает первое место по производству мороженого, отметил министр.

За первый квартал 2021 года в Подмосковье произвели 16 тысяч тонн мороженого, в этом году — 28 тысяч тонн.

«Рост почти двукратный относительно прошлого года. От второго места — Красноярского края — нас отделяет двукратное преимущество. У них 13 тысяч тонн мороженого за первый квартал», — сообщил Мурашов.

Поэтому спрос бизнеса есть, власти Подмосковья это понимают и на это реагируют, заключил он.