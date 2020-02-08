Зимний этап «Гонки Героев» прошел а подмосковном полигоне Алабино. В нем приняли участие несколько десятков команд. На месте событий побывал корреспондент «360».

Перед участниками было две задачи: закончить гонку и, конечно, не замерзнуть.

«Зимой первый раз участвуем. Мерзнут пальцы на ногах. Это никак не спасешь. Я в двух носках или в трех, потому надо пританцовывать. В валенках было бы хуже», — рассказал участник «Гонки Героев» Данила Орлинский.

Немного согревающей разминки, пара кругов растяжки — и можно выходить на старт. И хотя все старались бежать быстро, скорость здесь — не самое главное. На дистанции участников ждали различные препятствия. И не каждый потенциальный «герой» смог с ними справиться.

Источник фото: телеканал «360»

С препятствиями помогали справляться полевые инструкторы. Эти профессионалы всегда дадут совет и, если надо, поднимут, отпустят — сделают всё, лишь бы участники не сошли с этой дистанции.

Для уже состоявшихся «героев», или же наоборот — мерзляков — на полигоне Алабино подготовили палатку с теплыми развлечениями. Так или иначе — это тоже физическая активность. И не мерзнешь, и, например, развиваешь реакцию.

Источник фото: телеканал «360»

От гонки, тем временем, остался лишь финишный отрезок. Стена, канат, торжественный спуск и звание «героя» в виде жетона. Но силы остались уже не у всех. Здесь все особенно приходят друг к другу на выручку. Настоящие «герои» по-другому не могут.

Источник фото: телеканал «360»

По словам участников, с погодой повезло, но для больших испытаний не хватило грязи. Но, тем не менее, настроение у всех отличное. Завершалась эта гонка кашей, чаем и общими поздравлениями.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий крупный забег пройдет в апреле, а значит, у всех желающих стать «героем» еще есть время для подготовки.