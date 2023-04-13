Подмосковье 13 апреля 2023, 12:50 Моряки из Калининграда подарили музею в Наро-Фоминске ковер с изображением Маршала Жукова

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Курсанты Балтийского морского училища имени Ушакова из Калининграда подарили краеведческому музею Наро-Фоминска ковер «Маршал Победы». На нем изображен Георгий Константинович Жуков.

Ранее ковер хранился в семье легендарного выпускника училища, вице-адмирала Василия Никаноровича Апановича.

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«Мы находимся и выполняем государственную задачу в городе Наро-Фоминске, почетным жителем которого является Маршал Победы Жуков. Семья вице-адмирала Апановича попросила нас передать этот подарок», — рассказал представитель Балтийского высшего морского училища имени Ушакова Максим Богуславец.

Моряки прибыли в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы на Красной площади.

«Фонду нашего музея был передан ковер с изображением маршала СССР Георгия Константиновича Жукова, а мы провели для ребят экскурсию», — рассказала директор Наро-Фоминского историко-краеведческого музея Ольга Халяпина.

Знакомство участников парада Победы с историей города уже традиция. В прошлом году местный музей провел экскурсии для более чем 500 военнослужащих.

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