13 апреля 2023, 12:50
Моряки из Калининграда подарили музею в Наро-Фоминске ковер с изображением Маршала Жукова
Курсанты Балтийского морского училища имени Ушакова из Калининграда подарили краеведческому музею Наро-Фоминска ковер «Маршал Победы». На нем изображен Георгий Константинович Жуков.
Ранее ковер хранился в семье легендарного выпускника училища, вице-адмирала Василия Никаноровича Апановича.
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«Мы находимся и выполняем государственную задачу в городе Наро-Фоминске, почетным жителем которого является Маршал Победы Жуков. Семья вице-адмирала Апановича попросила нас передать этот подарок», — рассказал представитель Балтийского высшего морского училища имени Ушакова Максим Богуславец.
Моряки прибыли в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы на Красной площади.
«Фонду нашего музея был передан ковер с изображением маршала СССР Георгия Константиновича Жукова, а мы провели для ребят экскурсию», — рассказала директор Наро-Фоминского историко-краеведческого музея Ольга Халяпина.
Знакомство участников парада Победы с историей города уже традиция. В прошлом году местный музей провел экскурсии для более чем 500 военнослужащих.
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