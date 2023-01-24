Подмосковье 24 января 2023, 19:06 Мораторий на проверки снизил число жалоб предпринимателей Подмосковья до 3% в прошлом году

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев дал интервью телеканалу «360». Бизнес-омбудсмен заявил, что мораторий на проверки благоприятно действует на предпринимателей региона. По его словам, число жалоб на контрольно-надзорные органы снижается с каждым годом.

Головнев напомнил, что запрет на контроль бизнеса действует в Подмосковье уже третий год. Сейчас его продлили до конца 2023 года.

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«При этом нужно понимать, что отменять проверки в отношении организаций с высокой и чрезвычайно высокой степенью риска нельзя, ведь это напрямую влияет на безопасность жизни и здоровья людей», — сообщил Головнев в эфире телеканала «360».

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Он подчеркнул, что административное давление на бизнес снижается, что подтверждается соответствующим индексом. Также уменьшилось и число жалоб на действия контрольно-надзорных органов.

«В 2022 году их число составило всего 3,3% от общего количества рассмотренных обращений. В 2023 году пока не поступало ни одного», — заявил бизнес-омбудсмен.

Он напомнил, что подмосковные предприниматели могут через телефон заполнить необходимые чек-листы и направить их инспекторам.

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